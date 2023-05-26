Кандидатуру Артемова на пост главы администрации рассмотрят в Гордуме 29 мая

В понедельник, 29 мая, в Рязанской городской думе состоится внеочередное заседание. Эта дата также станет последним днем работы в должности мэра Елены Сорокиной, написавшей заявление об увольнении по собственному желанию.

Ожидается, что депутатам предложат утвердить кандидатуру Виталия Артемова на должность ИО главы администрации Рязани.

Рязанский губернатор Павел Малков сообщил 26 мая, что Елена Сорокина по собственному желанию покидает пост главы администрации Рязани. Накануне зампред правительства Виталий Артемов сообщил об уходе с должности. Уже утром губернатор сообщил о назначении Артемова на должность первого заместителя главы администрации Рязани. Как только его кандидатуру поддержат депутаты Рязанской городской Думы, он сможет приступить к исполнению обязанностей мэра.