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НовостиПроисшествия25 мая 2023 10:27

Полиция опубликовала фото с места гибели мотоциклиста в Рязани

ДТП с летальным исходом случилось 24 мая на улице Песоченской
Источник:kp.ru
Появились фотографии с места гибели мотоциклиста в Рязани 24 мая.

Появились фотографии с места гибели мотоциклиста в Рязани 24 мая.

Региональное УМВД опубликовало фотографии с места гибели мотоциклиста в Рязани. ДТП с летальным исходом случилось 24 мая у дома №12 на улице Песоченской.

По данным полиции, примерно в 11:35 37-летний горожанин на мотоцикле Yamaha совершил столкновение с «ГАЗелью». Фургоном управлял 47-летний житель Рязани.

Байкер от полученных травм скончался. Водителю «ГАЗели» оказали медицинскую помощь на месте.

ДТП с летальным исходом случилось у дома №12 на улице Песоченской.

ДТП с летальным исходом случилось у дома №12 на улице Песоченской.