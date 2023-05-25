Полиция опубликовала фото с места гибели мотоциклиста в Рязани

Появились фотографии с места гибели мотоциклиста в Рязани 24 мая.

Региональное УМВД опубликовало фотографии с места гибели мотоциклиста в Рязани. ДТП с летальным исходом случилось 24 мая у дома №12 на улице Песоченской.

По данным полиции, примерно в 11:35 37-летний горожанин на мотоцикле Yamaha совершил столкновение с «ГАЗелью». Фургоном управлял 47-летний житель Рязани.

Байкер от полученных травм скончался. Водителю «ГАЗели» оказали медицинскую помощь на месте.