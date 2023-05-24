Установлена личность мотоциклиста, погибшего на улице Песоченской в Рязани. Фото: vk.com/autoblogrzn62

Установлена личность мотоциклиста, погибшего в ДТП на улице Песоченской в Рязани. Им оказался 36-летний мужчина. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Рязанской области.

Страшная авария произошла примерно в 11:40. Столкнулись «Газель» и японский мотоцикл Yamaha.

Сообщается, что водитель мотоцикла 1986 года рождения скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля 1974 года рождения получил травмы. От госпитализации он отказался.