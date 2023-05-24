Мотоциклист погиб в ДТП на улице Песоченской в Рязани. Фото: vk.com/autoblogrzn62

24 мая мотоциклист погиб в ДТП на улице Песоченской в Рязани. По данным областной Госавтоинспекции, трагедия случилась примерно в 12:00 у дома №12 (микрорайон 5А Дашково-Песочни).

«На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства устанавливаются», - добавили представители ГИБДД по Рязанской области.

Накануне вечером на Первомайском проспекте водителю мотоцикла Honda при столкновении с автомобилем Skoda повезло отделаться незначительными травмами.