Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 мая 2023 9:24

Мотоцикл и легковушка столкнулись на Первомайском проспекте в Рязани 23 мая

Серьезное ДТП случилось около 21:00 на перекрестке с улицей Павлова
Источник:kp.ru
Мотоцикл и легковушка столкнулись на Первомайском проспекте в Рязани 23 мая.

Мотоцикл и легковушка столкнулись на Первомайском проспекте в Рязани 23 мая.

23 мая на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Павлова в Рязани случилось ДТП с участием мотоцикла Honda и автомобиля Skoda Rapid. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, управлявшая легковушкой 44-летняя горожанка совершила столкновение со спортбайком примерно в 21:00.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - пишут полицейские.

Пострадавшему мотоциклисту 25 лет.

Авария случилась на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Павлова.

Авария случилась на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Павлова.