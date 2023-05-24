Мотоцикл и легковушка столкнулись на Первомайском проспекте в Рязани 23 мая.

23 мая на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Павлова в Рязани случилось ДТП с участием мотоцикла Honda и автомобиля Skoda Rapid. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, управлявшая легковушкой 44-летняя горожанка совершила столкновение со спортбайком примерно в 21:00.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - пишут полицейские.

Пострадавшему мотоциклисту 25 лет.