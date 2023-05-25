На Московском шоссе в Рязани вновь оборвалась троллейбусная сеть, повредив автомобили

На Московском шоссе в Рязани вновь оборвалась троллейбусная сеть. Фото: t.me/vid_sboku

25 мая на Московском шоссе в Рязани вновь оборвалась троллейбусная сеть. Об этом сообщила интернет-газета «ВидСбоку» в 10:43.

Издание опубликовало фото вереницы троллейбусов, вынуждено остановившихся в районе остановки «Рязанская таможня» по направлению из центра города.

«При обрыве пострадала машина или две, прибыло ГИБДД», - рассказали журналисты.

В пресс-службе горадминистрации в 10:55 прокомментировали, что на месте работает аварийная бригада «УРТ» и последствия обрыва будут устранены в течение часа.

23 мая из-за обрыва контактной сети на Московском шоссе в Рязани также пострадали два автомобиля.