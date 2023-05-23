Из-за обрыва контактной сети на Московском шоссе в Рязани пострадали два автомобиля. Фото: www.gtrkoka.ru

На Московском шоссе в Рязани из-за обрыва контактной сети троллейбусов пострадали два автомобиля. Об этом сообщает ГТРК «Ока», отмечая, что «множество повреждений» получила служебная машина телекомпании.

«Пострадало еще одно авто - лобовое стекло чудом не разбилось и не упало внутрь салона», - рассказали журналисты.

По информации канала, обрыв произошел якобы из-за резкого торможения троллейбуса.

Инцидент произошел 22 мая напротив ТД «Барс на Московском». Пока на участке работала аварийная бригада МУП «УРТ», движение электротранспорта было приостановлено.