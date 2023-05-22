На Московском шоссе в Рязани оборвалась контактная сеть троллейбусов

На Московском шоссе в Рязани 22 мая оборвалась контактная сеть троллейбусов. Фото: vk.com/voditelrzn62

22 мая в Рязани произошел очередной случай обрыва контактной сети троллейбусов. На сей раз - на Московском шоссе напротив ТД «Барс». Остановился электротранспорт, ехавший в сторону Московского района.

Информация о том, что движение на участке затруднено, появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани» между 10 и 11 часами. Затем поступил комментарий от городских властей:

«На Московском шоссе в районе ТЦ «Барс» произошел обрыв контактного провода. В настоящее время на месте работает аварийная бригада МУП «УРТ», - сообщила пресс-служба администрации Рязани.

По одной из уличных камер видно, что по состоянию на 11:20 работы продолжались. На одной из полос были выставлены конусы для ограничения движения.