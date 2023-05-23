Рязанцам, пострадавшим при крушении катера в Тайланде, назначили дату эвакуации

17 мая скоростной катер врезался в сигнальную вышку около пляжа Чалонг на острове Пхукет. Фото: Phuket Info Center

Супружескую пару из Рязани, попавшую в аварии со скоростным катером на острове Пхукет (Тайланд), эвакуируют в Россию 27 мая гражданской авиацией. Один из пострадавших Сергей М. сообщил КП-Рязань, что им с женой прислали бронь на прямой рейс.

«Сложность в том, что «Аэрофлот» должен дать добро на размещение носилочных модулей, потому что он занимает 6 мест. Вопрос стоял, можно ли двоих. Долго согласовывали», - рассказал Сергей.

В итоге вопрос решен положительно. Супругов будут готовить к эвакуации. Ранее пострадавшие рязанцы заявляли о намерении вернуться в Россию для последующего лечения и реабилитации. Вопрос прорабатывался с российским консулом.

Катер, на котором рязанцы возвращались с экскурсии 17 мая, врезался в сигнальную вышку рядом с берегом. Пострадали 35 человек (по другой информации 30), в том числе 21 гражданин России.