Пострадавшие в ЧП с катером в Таиланде рязанцы хотят вернуться на лечение в Россию

Отдых в Таиланде обернулся для Сергея и его семьи сущим кошмаром.

19 мая получивший серьезные травмы во время столкновения скоростного прогулочного катера с сигнальной вышкой у побережья Пхукета (Таиланд) турист из Рязани сообщил, что общается с российским консулом на тему эвакуации в Россию.

У мужчины диагностировали перелом таза. У его жены переломы таза, ключицы и кости носа. Кроме того, врачи подозревают наличие трещин в одном из ребер и в ноге. Тяжелые травмы получили и еще двое рязанцев, отдыхавших в Таиланде в компании семейной пары. У девушки перелом таза, у ее мужчины перелом руки. Все четверо рязанцев госпитализированы в разные больницы.

- Надеемся, что страховые компании и российский минздрав смогут организовать спецборт, так как мы лежачие, - сообщил нам Сергей. – Хочется, чтобы власти помогли перевезти нас из Москвы в Рязань и разместить в БСМП.

В правительстве Рязанской области знают о пострадавших туристах, но у регионального минздрава нет полномочий на транспортировку пострадавших из другого государства. В случае возвращения туристов на Родину, признания их транспортабельными и их желания продолжить восстановление в Рязани, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, что 17 мая среди белого дня в результате столкновения скоростного прогулочного катера с сигнальной вышкой у побережья Пхукета пострадали 35 человек, в том числе 21 гражданин России. Состояние всех стабильное. Наиболее вероятной причиной произошедшего называют халатность диспетчера. Местные власти сообщают, что подозреваемый находится под стражей, а все детали инцидента будут тщательно расследованы.