«Люди в болевом шоке, в крови, страдают»: туристы из России рассказали о моменте крушения катера в Таиланде

Несчастье случилось, когда Сергей с супругой и друзьями возвращался с экскурсии. Фото: Phuket Info Center.

Вечером 17 мая на острове Пхукет в Тайланде скоростной катер с туристами врезался в сигнальную вышку возле пирса на пляже Чалонг. По информации Phuket Info Center, в результате ЧП пострадали 35 человек, в том числе 21 россиянин и девять граждан Казахстана.

КП-Рязань стало известно, что среди пострадавших как минимум четверо — рязанцы: Сергей М., Маргарита М., Евгений Г. и Вера Г.. Это молодые супруги и их друзья, тоже пара, у которых был совместный отпуск.

«Очень много было тяжелых травм»

Как рассказал нам Сергей М., в момент крушения судно уже возвращалось с экскурсии и почти подошло к пирсу:

«Экскурсия была веселая, ничего не предвещало беды. По предварительной пока версии, капитан не заметил сигнальную будку, которая располагается на четырех бетонных столбах, и врезался в нее на немаленькой, скажем так, скорости», - вспоминает Сергей.

Естественно, все на борту испытали шок, который только усиливала развернувшаяся вокруг них картина:

«Очень много было тяжелых травм, открытых переломов. Люди в болевом шоке, в крови, страдают. Это все очень тяжело наблюдать», - поделился с нами Сергей.

Теперь, пережив такие эмоции, наш собеседник пытается осознать причины и последствия случившегося с ним, возлюбленной и друзьями несчастья:

«Мысли такие, что вот из-за чьей-то невнимательности и халатности и по какому-то стечению обстоятельств жизнь людей может поменяться, многим сейчас предстоит долгое лечение – восстановление... Планы людей изменились в одну секунду», - с сожалением произнес рязанец.

Туристы наслаждались видами и делали фотографии. Все изменилось в один момент.

«Тут выйдет такая стоимость, что мы можем не потянуть»

По словам Сергея, получилось так, что все четверо после случившегося госпитализированы в разные больницы. Пока рязанцы, как и остальные россияне, будут находиться под наблюдением местных медиков. Параллельно через российского консула идет поиск решения по транспортировке на родину для дальнейшего лечения и восстановления.

«У меня состояние тяжелое. Перелом таза сопровождается сильной болью и дискомфортом. У жены тоже перелом таза, сломаны нос, ключица, а еще подозрение на трещину ребра и ноги. У пары друзей... У девушки перелом таза, у друга перелом руки», - сообщил КП-Рязань Сергей М.

Попытки рязанцев связаться с туроператором, у которого они оформляли страховки, пока успехом не увенчались. Сергею сказали, что затраты на лечение должна покрыть компания, которая организовала их морскую прогулку:

«Здесь лечение, безусловно, дорогое. Операции сложные, поэтому мы надеемся, что все люди, которые нам сейчас помогают, добьются результата. Я думаю, что тут выйдет такая стоимость, что мы можем не потянуть, конечно», - предположил Сергей.