С 24 мая в Рязани отключат горячую воду в домах на 21 улице

С 24 мая по 6 июня в Рязани отключат горячую воду в домах на 21 улице.

МУП «РМПТС» опубликовало список адресов в Рязани, по которым с 24 мая по 6 июня отключат горячую воду. В этом перечне (см. ниже) - 21 улица в центре города, где пройдут планово-профилактические работы при подготовке к следующему отопительному сезону.

Под очередное отключение попали три десятка жилых домов, женская консультация №1, больница №9, несколько детских садов и школ, административные здания, а также Рязанский цирк, Театр кукол, Театр драмы и Рязанский областной музыкальный театр.

Полный график отключений ГВС на май 2023 года публиковался ранее. Также уже известно, где и когда не будет горячей воды в июне.

А пока - какие адреса останутся без горячей воды с 24 мая по 6 июня:

- ул. Введенская, д. №№ 67, 94;

- переулок Войкова, д. № 1;

- ул. Горького, д. №№ 27, 29а, 32, 37, 37 к.1, 45, 51;

- ул. Есенина, д. №№ 27, 46, 72/2;

- ул. Лево-Лыбедская, д. № 34;

- ул. Лермонтова, д. № 14, 22;

- ул. Ленина, д. №№ 5а, 9, 13а, 19а, 30, 36;

- ул. Маяковского, д. № 36;

- ул. Новая, д. № 102;

- ул. Ново-Касимовская, д. № 15;

- ул. Радищева, д. №№ 10, 12, 39, 61;

- ул. Садовая, д. № 30;

- ул. Свободы, д. №№ 46 к.2, 49, 66, 69, 73, 75, 81;

- площадь Театральная, д. № 7а;

- ул. Урицкого, д. №№ 2а, 22, 23а;

- ул. Фирсова, д. №№ 2, 6 к.1, 10а;

- ул. Фрунзе, д. №№ 18, 25, 32;

- ул. Циолковского, д. №№ 5 к.1, 12;

- ул. Электрозаводская, д. №№ 54в, 56, 79, 81;

- ул. Юннатов, д. № 1/8;

- проезд Яблочкова, д. № 7.