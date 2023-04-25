Больше 450 адресов: вот какие дома Рязани останутся без горячей воды в мае

РМПТС сообщило, по каким адресам в Рязани отключат горячую воду в мае 2023 года.

Опубликован график отключений горячей воды на май 2023 года. Связаны они, как сообщает МУП «РМПТС», с планово профилактическими работами при подготовке к следующему отопительному сезону.

Когда отключат горячую воду конкретно в вашем доме, можно узнать в таблице, которая доступна по ссылке. В мае 2023 года в этот список попали 452 адреса, в том числе 367 жилых домов и целый ряд социальных учреждений.

Первые абоненты останутся без ГВС с 10 мая. В абсолютном большинстве случаев отключения запланированы продолжительностью 14 дней.

«Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города», - отмечают представители МУП «РМПТС».