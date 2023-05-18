Появился график отключений горячей воды в Рязани на июнь 2023 года

Стало известно, где и когда в Рязани отключат горячую воду в июне 2023 года.

МУП «РМПТС» опубликовало график отключений горячей воды в Рязани на июнь 2023 года. Предприятие продолжит планово-профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения при подготовке к следующему отопительному сезоне.

В списке 358 адресов, в том 257 жилых домов, а также ряд учреждений здравоохранения, образования, административных зданий. Где и когда отключат горячую воду конкретно в вашем доме, можно узнать в прикрепленной таблице.

«Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города», - таким примечанием снабдило график МУП «РМПТС».