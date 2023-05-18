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Общество18 мая 2023 5:59

Появился график отключений горячей воды в Рязани на июнь 2023 года

В списке 358 адресов, в том 257 жилых домов
Источник:kp.ru
Стало известно, где и когда в Рязани отключат горячую воду в июне 2023 года.

Стало известно, где и когда в Рязани отключат горячую воду в июне 2023 года.

МУП «РМПТС» опубликовало график отключений горячей воды в Рязани на июнь 2023 года. Предприятие продолжит планово-профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения при подготовке к следующему отопительному сезоне.

В списке 358 адресов, в том 257 жилых домов, а также ряд учреждений здравоохранения, образования, административных зданий. Где и когда отключат горячую воду конкретно в вашем доме, можно узнать в прикрепленной таблице.

«Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города», - таким примечанием снабдило график МУП «РМПТС».

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