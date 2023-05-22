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НовостиПроисшествия22 мая 2023 7:59

В полицию доставили мужчину, который ходил с ножом и нападал на жителей Дядькова

Личность неадекватного молодого человека, который держал в страхе село, установлена
Источник:kp.ru
Неадекватного мужчину, державшего в страхе Дядьково, нашли и доставили в полицию.

Неадекватного мужчину, державшего в страхе Дядьково, нашли и доставили в полицию.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Личность мужчины, который якобы ходил с ножом в Дядьково и терроризировал все село, установлена. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Ранее сообщалось, что молодой человек разгуливает по селу с ножом и гаечным ключом. Он напал минимум на пятерых человек, включая шестилетнего мальчика и женщин.

Как сообщили в правоохранительных органах, неадекватный мужчина доставлен в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку.