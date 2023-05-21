Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 18:51

«Ходит с ножом, с гаечным ключом». Рязанцы сообщили о неадекватном молодом человеке, терроризирующем село Дядьково

В селе Дядьково молодой человек ходит с ножом по улице и нападает на людей
Источник:kp.ru
В селе Дядьково мужчина ходит с ножом по улице и нападает на людей.

В селе Дядьково мужчина ходит с ножом по улице и нападает на людей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанцы пожаловались на неадекватного молодого человека, вот уже несколько дней терроризирующего село Дядьково. Соответствующий пост появился в воскресенье, 21 мая, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Анонимный автор поста рассказал, что мужчина ходит по улицам села с ножом и гаечным ключом и за несколько дней уже отличился тем, что избил местную жительницу – да так, что ей пришлось накладывать швы, и издевался над другой жертвой прямо в ее квартире. Помимо этого, он пытался задушить парня у одной из автобусных остановок, ударил шестилетнего мальчика и повредил глаз еще одной женщине отверткой.

- Заявление на него написано, но полиция приезжает и на следующий день его выпускают, - написал аноним.

По словам автора обращения, жалобы в правоохранительные органы пока не увенчались успехом – людям посоветовали «обращаться в администрацию села Дядьково». Местные жители боятся за детей, родных и близких.