«Ходит с ножом, с гаечным ключом». Рязанцы сообщили о неадекватном молодом человеке, терроризирующем село Дядьково

В селе Дядьково мужчина ходит с ножом по улице и нападает на людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанцы пожаловались на неадекватного молодого человека, вот уже несколько дней терроризирующего село Дядьково. Соответствующий пост появился в воскресенье, 21 мая, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Анонимный автор поста рассказал, что мужчина ходит по улицам села с ножом и гаечным ключом и за несколько дней уже отличился тем, что избил местную жительницу – да так, что ей пришлось накладывать швы, и издевался над другой жертвой прямо в ее квартире. Помимо этого, он пытался задушить парня у одной из автобусных остановок, ударил шестилетнего мальчика и повредил глаз еще одной женщине отверткой.

- Заявление на него написано, но полиция приезжает и на следующий день его выпускают, - написал аноним.

По словам автора обращения, жалобы в правоохранительные органы пока не увенчались успехом – людям посоветовали «обращаться в администрацию села Дядьково». Местные жители боятся за детей, родных и близких.