Рязанцам предложили высказаться, на чем должны ездить чиновники по служебным делам

Недавно рязанское правительство закупило четыре иномарки за 19,2 млн рублей.

Дорогие иномарки в почете у чиновников, в том числе и рязанцев. Деньги на эти машины, конечно, тратятся не их личные, а общенародные - бюджетные.

«Почему руководители высокого ранга так любят служебные дорогие иномарки? Видимо, с их точки зрения, это повышает статус человека и является бесплатным бонусом к нелегкой работе», - рассуждает Telegram-канал «Новости Рязани - kp.ru» и высказывает мнение, что прошедшая недавно закупка четырех автомобилей, особенно в текущих реалиях, не делает чести региональному правительству.

КП-Рязань предлагает читателям тоже высказаться на этот счет, ответив на вопрос: «На чем должны ездить рязанские чиновники по служебным делам?». Опрос в Telegram-канале предлагает несколько вариантов ответов, а также дает возможность написать свой вариант в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Новости Рязани-kp.ru».