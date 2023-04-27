Только «полный фарш». Рязанские чиновники обновляют автопарк с размахом

Заказчик очень скрупулезно прописал желаемые размеры главного лота закупки. В них вписывается Hyundai Palisade. Фото: cars.hyundai-avtoimport.ru

Правительство Рязанской области ответило на запрос КП-Рязань о закупке четырех автомобилей на сумму 19,2 млн рублей. Один из них - семиместный полноприводный кроссовер с двигателем мощностью не менее 249 л.с. за 6,7 млн. рублей. Также чиновникам понадобились три седана за 3,9-4,3 млн рублей.

Редакция поинтересовалась, с чем связана необходимость такой закупки, для каких целей она проводится и кто будет пользоваться транспортом. Приводим дословно ответ за подписью руководителя аппарата губернатора и правительства Романа Цуканова:

- Автомобили закуплены для нужд ГКУ РО «ТХК Правительства Рязанской области», связанных с транспортным обслуживанием лиц, замещающих государственные должности Рязанской области, Рязанской областной Думы, транспортного обслуживания делегаций (представителей) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, российских организаций и при осуществлении внешнеэкономических связей в рамках представительской деятельности Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, - говорится в тексте письма.

В кабмине также заявили, что закупка проводилась, в том числе, с целью обновления автопарка - взамен выработавших амортизационный ресурс автомобилей старше 15 лет с пробегом свыше 700 тыс. километров. Чиновники не ответили на конкретный вопрос, какие именно машины заменяют (марка, модель, год выпуска) и что дальше намерены с ними делать:

- Решение по замененным автомобилям будет приниматься позднее, - такой репликой ограничились управленцы.

За рамками ответа осталась информация от том, поставка каких моделей и марок ожидается. Разъясняя положения закупки, заказчик уверял, что ему известны не менее трех разных производителей, чьи автомобили удовлетворяют всем требованиям, и это только про один из четырех лотов. Тем не менее, ни одну из альтернатив ни для одного из лотов правительство не назвало.

Список требований очень длинный, конкретный и содержит множество опций, которые должны быть в наличии. Его можно скачать по ссылке. Из списка абсолютно ясно, что на комплектации никто экономить не собирался, а наоборот - выбор сделан в пользу «полного фарша», то есть максимальных технических характеристик, всех доступных примочек и средств повышения комфорта.

При этом транспортно-хозяйственному комплексу оказались очень важны габариты. Для каждого лота указаны желаемые длина, ширина и высота. Например, самый дорогой из них (мощный кроссовер) должен быть не менее 4980 мм в длину, 1975 мм в ширину и 1750 мм в высоту. Оцените скрупулезность! А еще не смог заказчик допустить, чтобы полная масса автомобиля была меньше 2610 килограмм (иначе, видимо, несолидно).

Интересно, что единственным участником и победителем электронного аукциона стало ООО «М-Центр Рязань». Компания везде указывает, что является официальным дилером Mitsubishi Motors, однако ни одна модель этой марки предъявляемым требованиям не соответствует. А вот какой автомобиль в обозначенные рамки вписывается идеально, так это, как минимум, Hyundai Palisade. Больше редакции таких совпадений найти не удалось, но если эксперты из числа читателей смогут нас поправить - ждем письмо на электронную почту kp-62@list.ru.

- По каким соображениям заказчиком выбраны именно те параметры, которые перечислены в описании объектов закупки? - решила уточнить КП-Рязань.

- Параметры в описании объектов закупки подбирались исходя из требований, предъявляемых к автомобилям, - ответили нам.