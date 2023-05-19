Рязанскому карьеру, где делали находки возрастом более 90 млн лет, могут присвоить особый статус

В карьере Малого Пролома ученые в ходе раскопок регулярно обнаруживают древности. Фото: ryazpressa.ru

Карьер села Малый Пролом Шацкого района может стать особо охраняемой природной территорией. Перспективы создания ООПТ «Малый Пролом» обсуждались 17 мая на заседании общественного совета при минприроды Рязанской области с участием представителей научного сообщества.

С 2017 года в карьере проводят геологические и палеонтологические исследования. В ходе раскопок там неоднократно обнаруживали зубы акул мелового периода, в единичных случаях - зубы морских и летающих рептилий.

«В числе находок 35 видов рыб (останки - Ред.), принадлежащих к различным трофическим группам, возраст которых составляет более 90 миллионов лет», - пишет минприроды.

По итогам заседания участники решили изучить опыт других регионов России по созданию подобных ООПТ.

Ранее «Малый Пролом» уже предлагалось сделать палеонтологическим геопарком.