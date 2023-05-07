Песчаный карьер у села Малый Пролом в Рязанской области может стать палеонтологическим геопарком

Малый Пролом в Шацком районе может стать палеонтологическим геопарком. Фото со страницы ученого Алексея Водорезова.

Песчаный карьер у села Малый Пролом в Шацком районе может новой особо охраняемой природной территорией палеонтологического профиля. Об этом 6 мая сообщил доцент кафедры физической географии РГУ им. Есенина, кандидат географических наук Алексей Водорезов.

«Процесс создания палеонтологического геопарка на месте песчаного карьера вышел на новый уровень. На площадке минприроды состоялась встреча ученых РГУ с представителями "Рязаньавтодора" - владельцами карьера. По итогу, уникальное местонахождение зубов акул мелового периода, известное уже и за границей, не превратится в городскую свалку, не будет засыпано грунтом», - говорится в сообщении.

Как только палеонтологический геопарк создадут, каждый желающий сможет приехать и поучаствовать в раскопках гигантской кретоксирины, птерозавра, мозозавра и плезиозавра.

Ученые просят поддержать проект и проголосовать за него на портале идея.росконгресс.рф. Сейчас шацкий карьер находится на 15 месте, а необходимо как минимум 12-е.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Позвонок плезиозавра извлекли ученые из карьера в Рязанской области

А еще - зубы древних акул. Окаменелости после изучения экспертами РГУ передадут в музей Рязанского кремля (подробнее).

Научная статья о морских динозаврах в Рязанской области появилась в сети

Изучив ископаемых из Малого Пролома, ученые описали комплекс рептилий Мелового периода (подробнее).

Зуб древней акулы птиходуса обнаружили рязанские ученые в Шацком районе

Размер ценной находки около пяти сантиметров (подробнее).