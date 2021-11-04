Позвонок плезиозавра извлекли ученые из карьера в Рязанской области

Позвонок плезиозавра и зубы акул извлекли ученые из карьера в Рязанской области. Фото: vk.com/ryazankreml

Состоялась экспедиция на карьер «Малый Пролом» в Шацком районе (Рязанская область). В ходе раскопок ее участники сделали несколько интересных находок, сообщают представители музея-заповедника Рязанский кремль.

Сотрудники музея и члены клуба археологов имени Городцова участвовали в поисках останков древних обитателей мелового (по названию периода – Ред.) моря вместе с учеными Рязанского государственного университета. Последние уже несколько дней исследуют на «Малом Проломе» палеофауну здешних отложений.

В итоге удалось обнаружить несколько прекрасно сохранившихся зубов вымерших акул, включая крупный зуб акулы Ptychodus polygyrus. Также выделяется среди прочих находок позвонок плезиозавра – морского ящера, жившего десятки миллионов лет назад.

Окаменелости, после того как их изучат эксперты РГУ, будут переданы в музей Рязанского кремля.