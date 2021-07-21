Научная статья о морских динозаврах в Рязанской области появилась в сети

Иллюстрация с зубами древних морских рептилий из статьи Сергея Солонина, Алексея Водорезова, Бенжамина Кира "Late Cretaceous marine reptiles from Malyy Prolom in Ryazan Oblast, Central Russia".

Ученые Сергей Солонин и Алексей Водорезов из Рязанского государственного университета написали две статьи о динозаврах, обитавших на территории современной Рязанской области. Это итог изучения находок из карьера Малый Пролом в Шацком районе. Одна из статей на английском языке – об обитателях древнего мелководного моря – появилась в открытом доступе.

Публикация, подготовленная в соавторстве с доктором Бенджамином Киром из Упсальского университета, посвящена морским рептилиям, останки которых обнаружены в Малом Проломе. Среди них ихтиозавры, плиозавры, плезиозавры.

«Здесь хорошо прослеживается сеномано-туронское пограничное биотическое событие. Также оно известно как сеномано-туронское массовое вымирание. Например, в карьере мы нашли последних ихтиозавров в мире, которые вымерли именно в этот период», - цитирует Сергея Солонина издательство «Пресса».

Солонин считает, что дальнейшие раскопки помогли бы найти огромное количество материала и описать «чуть ли не самый разнообразный слой в России», который охватывает 20 млн лет истории нашей планеты. Так, в предыдущие годы ученые впервые обнаружили в Рязанской области зубы мозазавра, о чем в числе других открытий и пишут в статье. А сейчас они пишут о птиходусах - акул с плоскими зубами, которыми они перемалывали панцири моллюсков.

В целом в карьере Малого Пролома на сегодняшний день удалось определить порядка 60 групп организмов. Среди них не только морские обитатели, но и, например, птерозавры. Кстати, именно найденным зубам птерозавров посвящена вторая статья Солонина и Водорезова.

- Это самая молодая ископаемая летопись зубов этих летающих ящеров в нашей стране. Зубастые птерозавры – а именно с их зубами мы сейчас работаем – вымерли в Сеномане (100 млн лет назад). У нас слой сантонский. Но это не значит, что птерозавры жили в этот период. Просто древнее море перемыло несколько слоев, и так зубы попали в более молодой, - пояснил Солонин.