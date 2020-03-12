2020-03-12T07:21:32+03:00
Общество

Найденные под Шацком останки древних акул могут принадлежать неизвестным видам

Если ученые Франции, Чили и Коста-Рики это подтвердят, то акулы могут получить название, связанное с Рязанской областью
Александр РАДЫГИН
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Останки древних акул нашли на одном из карьеров Шацкого района. Фото: ИА "МедиаРязань".Останки древних акул нашли на одном из карьеров Шацкого района. Фото: ИА "МедиаРязань".
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Найденные в Шацком районе останки древних акул могут принадлежать неизвестным видам. Если предположения ученых подтвердятся, то акулы скорее всего получат название, связанное с Рязанской областью.

Напомним, летом 2019 года ученые РГУ им. Есенина на территории карьера Малый Пролом в Шацком районе обнаружили пять зубов древних акул, которые относятся к сеноманской эпохе мелового периода – это 100-95 млн лет назад. Тогда территорию современной Рязанской области покрывало мелководное море. К исследованиям останков уже подключились эксперты из Франции, Коста-Рики и Чили. По их словам, они могут принадлежать неизвестным ранее видам акул.

— Сейчас ведется тонкое фотографирование для того, чтобы описать морфологию и дать название. Судя по тому, что подобные зубы не находили в других регионах, возможно, эти виды были эндемичными для нашей территории в меловом периоде, и название будет связано с Рязанью. Предполагается достоверное открытие не менее двух видов новых акул и даже, возможно, нового рода, на это указывает наличие особых боковых выступов на зубах, — цитирует ТАСС заведующего кафедры географии, экологии и природопользования РГУ Алексея Водорезова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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