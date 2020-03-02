20 карасиков, 13 щук и сом. У рязанских браконьеров изъяли 37 кг рыбы
За 26 дней февраля сотрудники рязанского Росрыболовства провели 39 рейдов и обнаружили 47 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли 31 запрещенное орудие лова, в том числе – 1750,5 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил 37 кг.
В сети браконьеров попали следующие виды рыб:
- пять плотвы — общим 0,9 кг;
- шесть окуней — весом 2,5 кг;
- 13 щук — весом 15,7 кг;
- 12 лещей — весом 7,2 кг;
- 20 карасей — весом 6,2 кг;
- пять линей — весом 2 кг;
- одного сома — весом 2,5 кг.
Кроме того, сотрудники Росрыболовства вместе с полицейскими по Рыбновскому, Касимовскому и Спасскому районам во время рейдов выявили мужчину, который незаконно торговал сетями. В настоящее время по данному факту идет административное производство для передачи дела в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU