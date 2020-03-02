20 карасиков, 13 щук и сом. У рязанских браконьеров изъяли 37 кг рыбы

2 Март 2020 2020-03-02T06:32:09+03:00

Больше всего в сети браконьеров попало карасей и щук. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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За 26 дней февраля сотрудники рязанского Росрыболовства провели 39 рейдов и обнаружили 47 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли 31 запрещенное орудие лова, в том числе – 1750,5 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил 37 кг.

В сети браконьеров попали следующие виды рыб:

- пять плотвы — общим 0,9 кг;

- шесть окуней — весом 2,5 кг;

- 13 щук — весом 15,7 кг;

- 12 лещей — весом 7,2 кг;

- 20 карасей — весом 6,2 кг;

- пять линей — весом 2 кг;

- одного сома — весом 2,5 кг.

Кроме того, сотрудники Росрыболовства вместе с полицейскими по Рыбновскому, Касимовскому и Спасскому районам во время рейдов выявили мужчину, который незаконно торговал сетями. В настоящее время по данному факту идет административное производство для передачи дела в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU