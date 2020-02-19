19 Февр. 2020 2020-02-19T16:46:19+03:00

Жадность чуть не сгубила: в Рязанской области рыбак провалился под лед. Фото: Сергей КУРОЧКИН

Мужчина потянулся за окунем и 2-сантиметровый лед треснул под его ногами. Благо, рядом оказались друзья

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15 февраля в Пронском районе недалеко от деревни Денисово рыбак провалился под лед. Об этом мужчина сам рассказал в социальных сетях.

«Решили съездить отдохнуть на рыбалке хорошей компанией. Отличная погода, солнце припекало, ничего не предвещало беды, — пишет Александр. — Вот и впервые искупался на зимней рыбалке».

По словам мужчины, жадность фраера сгубила. Окунь сорвался в русло, и рыбаку пришлось потянуться за ним черпаком.

«А там лед два сантиметра, встал на край и... вся жизнь пробежала перед глазами, но дна не достал, — продолжает рыбак. — Спасибо другу, который находился в метре от меня - помог выбраться».

В итоге, один из приятелей дал чуть не утонувшему рыбаку носки, другой - штаны и кофту. Так как куртка лежала рядом, то не промокла.

«Согрелся и продолжили рыбачить, благо на улице было жарко», — закончил рассказ Александр.

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ИСТОЧНИК KP.RU