Жадность чуть не сгубила: в Рязанской области рыбак провалился под лед
15 февраля в Пронском районе недалеко от деревни Денисово рыбак провалился под лед. Об этом мужчина сам рассказал в социальных сетях.
«Решили съездить отдохнуть на рыбалке хорошей компанией. Отличная погода, солнце припекало, ничего не предвещало беды, — пишет Александр. — Вот и впервые искупался на зимней рыбалке».
По словам мужчины, жадность фраера сгубила. Окунь сорвался в русло, и рыбаку пришлось потянуться за ним черпаком.
«А там лед два сантиметра, встал на край и... вся жизнь пробежала перед глазами, но дна не достал, — продолжает рыбак. — Спасибо другу, который находился в метре от меня - помог выбраться».
В итоге, один из приятелей дал чуть не утонувшему рыбаку носки, другой - штаны и кофту. Так как куртка лежала рядом, то не промокла.
«Согрелся и продолжили рыбачить, благо на улице было жарко», — закончил рассказ Александр.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанский пожарный, рискуя жизнью, спас из полыньи тонущего пса
Дворняга то и дело норовила стащить добычу, но мужики, коротавшие время с удочкой в руках, не бросили ее в беде (читаем и смотрим видео).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU