2020-02-19T16:46:19+03:00
Происшествия

Жадность чуть не сгубила: в Рязанской области рыбак провалился под лед

Мужчина потянулся за окунем и 2-сантиметровый лед треснул под его ногами. Благо, рядом оказались друзья
Поделиться:
Жадность чуть не сгубила: в Рязанской области рыбак провалился под лед.Жадность чуть не сгубила: в Рязанской области рыбак провалился под лед.Фото: Сергей КУРОЧКИН
Изменить размер текста:

15 февраля в Пронском районе недалеко от деревни Денисово рыбак провалился под лед. Об этом мужчина сам рассказал в социальных сетях.

«Решили съездить отдохнуть на рыбалке хорошей компанией. Отличная погода, солнце припекало, ничего не предвещало беды, — пишет Александр. — Вот и впервые искупался на зимней рыбалке».

По словам мужчины, жадность фраера сгубила. Окунь сорвался в русло, и рыбаку пришлось потянуться за ним черпаком.

«А там лед два сантиметра, встал на край и... вся жизнь пробежала перед глазами, но дна не достал, — продолжает рыбак. — Спасибо другу, который находился в метре от меня - помог выбраться».

В итоге, один из приятелей дал чуть не утонувшему рыбаку носки, другой - штаны и кофту. Так как куртка лежала рядом, то не промокла.

«Согрелся и продолжили рыбачить, благо на улице было жарко», — закончил рассказ Александр.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский пожарный, рискуя жизнью, спас из полыньи тонущего пса

Дворняга то и дело норовила стащить добычу, но мужики, коротавшие время с удочкой в руках, не бросили ее в беде (читаем и смотрим видео).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанской области в четверг станет еще теплее
Музыкальные инструменты бывшего «кулька» в Рязани выбрасывают из окон
По дороге в Москву бесследно исчез рязанский пенсионер
Жадность чуть не сгубила: в Рязанской области рыбак провалился под лед
На семи улицах Рязани в четверг отключат воду
Масленицу в Рязани в этом году будут отмечать в ЦПКиО
В следственном изоляторе Ряжска прошли пожарные учения
В Рязани оштрафовали предприятие за загрязнение воздуха
«Роснефть» и хор Сретенского монастыря показали в Рязани программу «Подвиг во имя любви»
Воду для общежития в Соколовке обещают дать до конца недели
С рязанского завода украли микросхемы с драгметаллами на крупную сумму
Рязанцам предложили поучаствовать в устранении «рыбного» запаха воды
«Зеленый сад» возводит социально значимый экологический объект в Рязанской области
«Ростелеком» и «Балетная школа» запустили сервис цифрового анализа речи
Ушла из жизни вице-президент рязанской Федерации художественной гимнастики
В новый детсад №37 в Рязани продолжается запись детей
РНПК провела День открытых дверей
Кусочек «Счастья». Рязанка отсудила деньги у салона красоты
В Рязани обсудили вопрос строительства школы в Кальном
В Рязани вновь добиваются строительства школы в Лесопарке
Прокуратура проверит все неработающие ФАПы Рязанской области
Рязанских пятиклассников чуть не переодели в одежду узников концлагеря
Любимов: Экологическая ситуация в Рязани остается сложной
20 улиц: в среду в Рязани массово отключат холодную воду
Рязанский педколледж переедет в Горрощу
На Олимпиаду и Паралимпиаду-2020 могут попасть восемь рязанских спортсменов
Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце недели
Рязанцы смогут стать донорами костного мозга