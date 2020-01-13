Рязанский пожарный, рискуя жизнью, спас из полыньи тонущего пса
«Жил был пес…», - так начал свою историю рыбак, коротавший воскресный день 12 января с удочкой в руках на Борковском затоне в Рязани. Четвероногий бродяга то и дело норовил стащить у мужиков добычу, чтобы прокормиться, но на сей раз его постигла неудача: лед под лапами разверзся, и он провалился в холоднющую воду.
Конечно, зла на собаку за ее промысел никто не держал, но, пожалуй, сгинула бы она в полынье, не найдись поблизости человек, который был готов рискнуть своей жизнью. Как оказалось, порыв этот был неслучайным, ведь Дмитрий Игнатов (так зовут героя) служит в пожарной охране.
Дмитрий Игнатов на соревнованиях по рыбной ловле среди подразделений МЧС России по Рязанской области. Там он, кстати, занял первое место в личном зачете. Фото: из личного архива.
- Спасать - это моя работа, - скромно заметил он в разговоре с корреспондентом «Комсомолки». - Но в спасении собачки участвовал еще человек, и без его помощи ее бы не вытащили.
Второго героя зовут Степан Зелицкий. Когда все случилось, он мигом сбегал в лес и принес большую ветку. За эту «соломинку» пес и ухватился.
- Подойти к нему не было возможности, так как лед там - тонкая корка. Степа принес огромную палку, и я ею ломал тонкий лёд, чтобы пес как можно ближе подплыл к более-менее прочному льду. Ну, а там я его и вытащил.
Рыбаки рассказывают, что изможденная дворняга была еле жива, даже не могла стоять:
- Степка, взяв пса как ребеночка, побежал к теплушке карьерников, чтобы они его обогрели.
Улов в тот день был скромный, а потому оставили мужики 3 ершей да 2 окуньков на льду. Говорят, «чтобы песик потом сгрыз».
Спасение пса в Рязани.
КСТАТИ
Дмитрий Игнатов поделился, что этот случай – не первый, когда ему довелось выручать кого-то из беды на водоеме. Несколько лет назад в поселке Дубровка Шиловского района, он помогал человеку, который тоже провалился под лед.
ИСТОЧНИК KP.RU