Проблемная расчистка реки Солотча под Рязанью должна завершиться к 25 ноября

На реке Солотча работает уже третий подрядчик.

Работы по расчистке реки Солотча под Рязанью должны завершиться до 25 ноября 2023 года. Об этом сообщил областной министр природопользования Александр Новиков, выступая с докладом на заседании Рязоблдумы 17 мая.

Он заявил, что «проект непростой»: прежние подрядчики - ООО «Реновация» (Ростов) и ООО «Топливная компания «Союз» (Рязань) - не смогли его реализовать, в связи с чем контракты с ними были расторгнуты. Это мягкая формулировка, так как объект оказывался попросту брошенным. В 2022 году контракт подписан с ООО «Стройвест» на 105 млн рублей.

Расчистка русла реки от донных отложений и водной растительности ведется на участке протяженностью 3,1 км. По словам министра, проектные решения скорректированы, частично изменена технология работ.

«Новый подрядчик уже провел работы по частичной расчистке русла реки механизированным способом, вывозу донного грунта на площадку складирования, обустройству технологических проездов и съездов к берегам реки. Это необходимо для возможности спуска и обслуживания плавучей техники и механизированного оборудования», - сказал Новиков.

Отвечая на один из вопросов, министр пояснил, что очередная приостановка работ в акватории связана с нерестовым периодом, который длится с 1 апреля до 10 июня. Тем не менее, пока выполняются мероприятия на берегу.