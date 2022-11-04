Экоактивисты обратятся в прокуратуру из-за вновь проваленной расчистки реки Солотча

ЭРА: "Огромное количество полиэтилена уже разрушается, часть смыто прошедшим разливом в реку, часть валяется по берегам".

Экологический Рязанский Альянс обратил внимание на реку Солотча, русло которой должны были расчистить в 2021-2022 годах. Активисты заметили, что обе технологические площадки выглядят брошенными. Одна из них расположена напротив санатория Старица, другая - возле моста.

«Огромное количество полиэтилена уже разрушается, часть смыто прошедшим разливом в реку, часть валяется по берегам», - говорится в публикации от 4 ноября.

ЭРА отмечает, что местные жители собирали по этому поводу подписи, но реакции пока не видно. Сами же экоактивисты заявили о намерении обратиться в прокуратуру и минприроды.

Контракт на расчистку русла реки Солотча заключен с ООО «Топливная компания Союз» на 115,7 млн рублей. Исходя из информации на сайте госзакупок, работы исполнены и оплачены лишь на сумму 10,7 млн рублей (то есть на 9,2%), а завершиться они должны уже 25 ноября 2022 года.

Предыдущий контракт с ООО «Реновация» тоже обернулся провалом. Он был расторгнут в августе 2021 года. И тогда, и теперь подрядчик должен был извлечь 138 тыс. куб. м. донных отложений на участке реки протяженностью 3 км и расчистить растительность в прибрежной полосе.