Контракт на расчистку реки Солотча под Рязанью расторгли

Очередной провал с исполнением госконтрактов в Рязанской области произошел с расчисткой русла реки Солотча. 7 сентября объявлен новый конкурс.

Предыдущий контракт стоимостью 100 млн рублей заключили 28 мая с ООО «Реновация», зарегистрированным в Ростове-на-Дону. 17 августа контракт был расторгнут по соглашению сторон. Объем выполненных к этому моменту работ составил менее 3 млн рублей. Проще говоря, у подрядчика конь не валялся.

Схема работ по расчистке русла реки Солотча.

Теперь начальную (максимальную) стоимость контракта выставили на уровне 115,7 млн рублей. Срок выполнения работ – по 25 ноября 2022 года.

Напомним, ранее стоимость проекта оценивалась 125 млн рублей. По словам министра природопользования Александра Новикова, сюда входит извлечение 138 тыс. куб. м. донных отложений на участке реки протяженностью 3 км и расчистка растительности в прибрежной полосе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!