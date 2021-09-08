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Общество8 сентября 2021 11:23

Контракт на расчистку реки Солотча под Рязанью расторгли

Едва успев начаться, работы остановились. Теперь объявлен новый конкурс
Источник:kp.ru
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Очередной провал с исполнением госконтрактов в Рязанской области произошел с расчисткой русла реки Солотча. 7 сентября объявлен новый конкурс.

Предыдущий контракт стоимостью 100 млн рублей заключили 28 мая с ООО «Реновация», зарегистрированным в Ростове-на-Дону. 17 августа контракт был расторгнут по соглашению сторон. Объем выполненных к этому моменту работ составил менее 3 млн рублей. Проще говоря, у подрядчика конь не валялся.

Схема работ по расчистке русла реки Солотча.

Схема работ по расчистке русла реки Солотча.

Теперь начальную (максимальную) стоимость контракта выставили на уровне 115,7 млн рублей. Срок выполнения работ – по 25 ноября 2022 года.

Напомним, ранее стоимость проекта оценивалась 125 млн рублей. По словам министра природопользования Александра Новикова, сюда входит извлечение 138 тыс. куб. м. донных отложений на участке реки протяженностью 3 км и расчистка растительности в прибрежной полосе.

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