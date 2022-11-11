Когда будет расчищено русло реки Солотча?

Когда русло будет вычищено, увеличится ее пропускная способность.

Несколько дней назад экологи в очередной раз обратили внимание на состояние реки Солотча и на фактическое бездействие в вопросе обещанного очищения водоема. Отмечается и недовольство местных жителей ситуацией с незаконченными работами в русле реки. Мы постаралась разобраться, как обстоят дела на этом объекте и каковы перспективы благополучного завершения работ.

Как Солотча стала заложником подрядчиков

Рязанская область является участником федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» с объектом «Мероприятия по ликвидации засорения и загрязнения (расчистке) русла р. Солотча г. Рязань». Согласно проекту, до 25 ноября 2022 года необходимо было расчистить 3,1 километра русла реки - извлечь 138 тыс. куб. м. донных отложений и расчистить растительность в прибрежной полосе.

В 2021 году был заключен первый контракт – с ООО «Реновация» (г. Ростов). Здесь необходимо уточнить, что подрядчик определяется не министерством природопользования, а в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Из всех компаний, удовлетворяющих условиям контракта, как правило, побеждает та, которая предложит меньшую сумму. Начальная максимальная цена контракта при проведении торгов была снижена ООО «Реновация» на 19,1 млн. руб. По словам начальника отдела водных ресурсов министерства природопользования Рязанской области Надежды Абрамкиной, ростовчане попытались что-то сделать, но опыта работы с расчистками рек, гидротехническим строительством у них не было, не было и своей техники. В конце концов, они признались в своей несостоятельности. Контракт был расторгнут по соглашению сторон в августе 2021 года.

15 октября был заключен второй контракт – с ООО «Топливная компания «Союз». Сумма контракта 115,7 миллиона рублей, срок окончания работ тот же – 25 ноября 2022 года. Подрядчиком были начаты работы по намыву земснарядом донного грунта в геотубы на площадку фильтрации №1. На участке за мостом извлечена затопленная древесина. Проведены работы по компенсации ущерба рыбному хозяйству. Но уже с августа 2022 года наметилось существенное отставание от графика выполнения работ. В результате оказалось, что ООО «ТК СОЮЗ» тоже не в состоянии выполнять работы в связи с отсутствием в организации собственной техники, в том числе земснаряда, а также оборотных средств. В результате работы были исполнены лишь на сумму 10,7 миллиона рублей. В связи с этим государственный контракт с ООО «ТК СОЮЗ» также был расторгнут по соглашению сторон.

Сроки окончания работ перенесены на год

Первоначально сроки выполнения были установлены с 2020 по 2022-й год, но в связи с тем, что первые подрядные организации сработали плохо, Федеральное агентство водных ресурсов после долгих переговоров пошло навстречу и перенесло финансирование на 2023 год.

В настоящее время на объекте работает уже третий подрядчик – ООО «Стройвест», контракт с ним был заключен 12 октября 2022 года на сумму 105 миллионов рублей. Срок окончания работ – 25 ноября 2023 года.

- Компания имеет опыт работы, работала и в Тульской области, и в Мордовии. Сейчас работает в Кадомском районе, делает берегоукрепительные сооружения, опыт работы больше 10 лет, - говорит Надежда Абрамкина. — Это рязанская компания, они специалисты в расчистке русла рек. Они достаточно быстро вошли в курс дела и начали работать. Провели подготовительную работу, геодезические работы, выставили реперы, сделали промер глубин, сейчас вывели технику, сделали временные подъездные дороги, спуски к руслу реки. Сейчас оборудуется трасса для трубопровода, по которому донные отложения будут подаваться на площадки.

Русло реки Солотчи.

В настоящее время производится также извлечение из воды смытой паводком геомембраны. Местные жители высказывали много претензий по поводу того, что русло реки и берега замусорены смытой пленкой, геомембраной, которая должна лежать на поверхности площадок, на которых складируется намытый из русла грунт. Площадок таких две – около моста и напротив санатория «Старица». Очищение от пленки – это дополнительные работы, которые первоначально контрактом предусмотрены не были, но возникли уже в процессе проведения работ в результате недоработки предыдущих подрядчиков.

Почему выбран именно этот участок - от санатория «Старица» и почти до Лысой горы? На этом участке расположены санатории, пионерские лагеря, рекреационная зона. Этот участок имеет большую востребованность с социальной точки зрения.

- Результаты очистки русла реки – это самый важный момент, убеждена Надежда Абрамкина. - Расчистка и предполагалась для того, чтобы удалить загрязненные донные отложения. Нельзя сказать, что здесь донные отложения сильно загрязнены, здесь больше биологическая составляющая – это момент разрастания травянистой растительности негативно влияет на гидрологический режим. Здесь есть элементы загнивания.

Когда русло будет вычищено, увеличится ее пропускная способность, будет происходить самоочищение реки при тех же самых паводках. Это все восстановит способность к самоочищению реки и восстановлению ее экологического баланса.