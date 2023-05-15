Критерии субъективны? Ассоциация управляющих компаний ЖКХ усомнилась в честности рейтинга УК Рязани

По мнению Ассоциации, критерии распределения мест в рейтинге субъективны. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ассоциация УК ЖКХ Рязанской области усомнилась в честности рейтинга управляющих компаний Рязани и обратилась в прокуратуру с просьбой проверить его обоснованность. Вопросы у некоммерческой организации появились к перечню, который опубликовал портал Открытый регион.62 по итогам 1 квартала 2023 года.

- По мнению Ассоциации, критерии данного рейтинга субъективны, а его публикация влияет на мнение потребителей услуг и репутацию управляющих компаний, - говорится в официальной группе некоммерческой организации.

Участники Ассоциации считают, что при формировании рейтинга важна «прозрачность и объективность» критериев, по которым городские УК распределяются по местам. При этом, нелишним будет и независимая оценка работы управляющих организаций, которая в настоящее время в рейтинге отсутствует.

Рейтинг рязанских УК, составленный впервые в феврале 2023 года по поручению Павла Малкова, с самого начала вызывал сомнения – там отсутствовали данные по почти половине критериев: от оценки самих жителей до привлечения к административной ответственности.