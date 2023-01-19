Малков поручил создать рейтинг УК и пригрозил аутсайдерам уходом с рынка

В Рязани растет число жалоб на деятельность управляющих жилым фондом организаций.

В Рязанской области создадут рейтинг управляющих компаний. Такое поручение озвучил губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства 18 января. Аутсайдерам этого рейтинга Малков пригрозил уходом с рынка.

Глава региона признал, что жалоб на работу УК очень много, и огромное количество «иногда просто вопиющих случаев».

«Нужно поощрять лучшие УК и жестко предупреждать тех, кто с обязанностями не справляется: кто работать не готов, должен с этого рынка уйти», - заявил Малков в ходе заседания.

По его мнению, к тем, кто окажется внизу рейтинга, пора применять более серьезные меры. В свою очередь, вице-губернатор Артем Бранов сообщил, что разрабатываются критерии оценки. Ранжировать будут по группам в зависимости от состояния жилого фонда.

В докладом на тему работы с обслуживающими жилой фонд организациями и отработки обращений выступила начальница Госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк:

«Проводятся проверки - где это возможно, без взаимодействия с контролируемыми лицами: мы не предупреждаем, что выйдем и отработаем тот или иной момент. Применяем меры административного воздействия», - доложила руководительница.

По ее словам, на личные приемы в Госжилинспекции стали приглашать руководителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Среди проблем Тарасюк обозначила рост числа жалоб и отвратительную работу диспетчерских служб нерадивых УК:

«Сами диспетчерские службы плохо работают, не берут трубки и, вы знаете, хамят нашим жителям, не разъясняя проблематику. На это мы обращаем внимание руководителей, потому что это недопустимо в принципе», - произнесла Татьяна Тарасюк.

В конце она заявила, что административное давление будет усиливаться и «не все останутся на этом рынке, если не повернутся лицом к жителю».