Появился первый рейтинг рязанских УК, который ничего не показывает. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рейтинг управляющих компаний Рязани по версии властей за IV квартал 2022 года появился на сайте «Открытый регион 62». Составители заявляют, что на общий балл влияют данные городского управления энергетики и ЖКХ, госжилинспекции, областного минцифры и оценки жителей.

На выходе получилось, что первое место заняли... 27 организаций. У всех по 16 баллов, из которых 10 они получили за размещение информации в ГИС ЖКХ, еще 5 — за наличие собственной уборочной техники, и 1 — за взаимодействие с жителями через платформу обратной связи.

Рейтинг абсолютно не показателен, так как отсутствуют оценки жителей (собственно, потребителей услуг), госжилинспекции как контролирующего органа и информация о привлечении к административной ответственности. Во всех этих графах у всех организаций стоят нули.

Создание рейтинга с целью поощрить лучших и наказать худших обсуждалось на заседании облправительства 18 января.