В Рязани неизвестные утопили прокатный электросамокат в реке Трубеж.

В Рязани произошел очередной неординарный случай, связанный с электросамокатами. На сей раз неизвестные утопили один из них в реке Трубеж. Фотография опубликована в группе RZN LIFE,

Автор уточняет, что находка сделана под мостом в районе улиц Каширина и Солнечной.

Ранее в Рязани фиксировались ДТП с участием водителей электросамокатов. На одно из них даже отреагировало СК России. Был эпизод, когда на камеру попал самокатчик, ехавший по встречной полосе Первомайского проспекта. Также горожане сообщали, что у прокатной техники отваливался руль.