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НовостиПроисшествия15 мая 2023 5:57

Неизвестные утопили прокатный электросамокат в реке Трубеж в Рязани

Находку сделали под мостом в районе улиц Каширина и Солнечной
Источник:kp.ru
В Рязани неизвестные утопили прокатный электросамокат в реке Трубеж.

В Рязани неизвестные утопили прокатный электросамокат в реке Трубеж.

В Рязани произошел очередной неординарный случай, связанный с электросамокатами. На сей раз неизвестные утопили один из них в реке Трубеж. Фотография опубликована в группе RZN LIFE,

Автор уточняет, что находка сделана под мостом в районе улиц Каширина и Солнечной.

Ранее в Рязани фиксировались ДТП с участием водителей электросамокатов. На одно из них даже отреагировало СК России. Был эпизод, когда на камеру попал самокатчик, ехавший по встречной полосе Первомайского проспекта. Также горожане сообщали, что у прокатной техники отваливался руль.