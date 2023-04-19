«Невменяемый едет по встречке». Рязанцы возмутились опасной выходкой самокатчика

Выезд самокатчика на встречку в центре Рязани попал в кадр видеорегистратора.

Вечером 18 апреля молодой человек, как ни в чем не бывало, проехался на электросамокате по встречной полосе Первомайского проспекта - одной из самых оживленных дорог Рязани. Как он лавирует между машин, заснял видеорегистратор одной из них. Запись появилась в группе RZN LIFE.

«Невменяемый едет по встречке посередине проспекта. Будьте аккуратнее! Куда смотрит полиция, я понять не могу», - прокомментировал увиденное автор публикации.

Большинство комментаторов тоже возмутились опасной выходкой самокатчика.