Заступился за бабушку. Уголовное дело из-за сбитой самокатом пенсионерки в Рязани возбудят по поручению Бастрыкина

Дело о наезде на пенсионерку в Рязани девушки на самокате находится на контроле СКР.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда электросамоката на пожилую женщину в центре Рязани, сообщает информационный центр ведомства.

Известно, что 3 мая, когда 71-летняя пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора на площади Победы. В этот момент ее на скорости сбила девушка, за р улем электросамоката, которая скрылась с места происшествия.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Кроме того, несколькими днями ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту некачественного ремонта дороги в городе Скопин Рязанской области (читать подробнее).