Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту некачественного ремонта дорога в Скопине

Александр Бастрыкин поручил влзбудить дело из-за некачественного ремонта дороги в Скопине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению в соцсетях о некачественном ремонте дороги в городе Скопин Рязанской области.

Ранее местная жительница в комментариях ИЦ СК России сообщила о некачественном ремонте. Якобы подрядчик не соблюдал технологии по укладке монолитного асфальтового покрытия, и после таяния снега обнаружены повреждения в ливневых системах. По словам заявительницы, это может привести к затоплению частных домов во время дождей и паводков.

Следователи СУ СК России по Рязанской области по данному факту проводили проверку, по результатам которой в возбуждении уголовного дела неоднократно отказывали. Но Бастрыкин, изучив жалобу, поручил руководителю рязанского управления Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело, а по окончании расследования доложить о его результатах.

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