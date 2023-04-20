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НовостиОбщество20 апреля 2023 11:39

Бастрыкин потребовал выяснить, почему многодетной рязанке выдали землю, непригодную для строительства

Глава СК РФ поручил проверить информацию о выделении рязанке участка, непригодного для строительства
Источник:kp.ru
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о выделении рязанке участка, непригодного для строительства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о выделении рязанке участка, непригодного для строительства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил очередную проверку на территории Рязанской области. В этот раз главу ведомства заинтересовала история многодетной матери, которой выдали участок непригодный для строительства.

«Сотрудники местной администрации предоставили женщине земельный участок, положенный в соответствии с региональным законодательством, непригодный для строительства», - указали в СК.

Руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину поручено организовать процессуальную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Кроме того, Бастрыкина по-прежнему интересует, почему обесточено здание НИТИ в Рязани, и что не могут поделить местные предприниматели (читать подробнее).