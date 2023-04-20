Бастрыкин потребовал выяснить, почему многодетной рязанке выдали землю, непригодную для строительства

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о выделении рязанке участка, непригодного для строительства.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил очередную проверку на территории Рязанской области. В этот раз главу ведомства заинтересовала история многодетной матери, которой выдали участок непригодный для строительства.
«Сотрудники местной администрации предоставили женщине земельный участок, положенный в соответствии с региональным законодательством, непригодный для строительства», - указали в СК.
Руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину поручено организовать процессуальную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Кроме того, Бастрыкина по-прежнему интересует, почему обесточено здание НИТИ в Рязани, и что не могут поделить местные предприниматели (читать подробнее).