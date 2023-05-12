Главврача рязанского Центра гигиены и эпидемиологии Паненкову оставили в СИЗО

Елена Паненкова, по версии следствия, собирала взятки с сентября 2019-го по декабрь 2022 года.

Советский районный суд Рязани оставил в СИЗО до 14 августа главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Елену Паненкову. Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей рассматривалось на заседании 11 мая.

Паненковой, до сих пор находящейся в должности, предъявлено обвинение по уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, «за общее покровительство и попустительство по служебной деятельности» и благосклонность при начислении премий она получила от подчиненных суммарно почти 16 млн рублей. Это продолжалось с сентября 2019-го по декабрь 2022 года.

Елена Паненкова руководит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» с апреле 2019 года. С 2014 года она работала заместителем руководителя регионального управления Роспотребнадзора.