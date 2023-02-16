Главврача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Паненкову обвинили в получении взяток на 16 млн рублей

Задержана главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области.

Обвиняемой в получении взяток на 16 млн рублей оказалась главный врач Центра гигиены и эпидемиологии по Рязанской области Елена Паненкова. Информация с фото задержания появилась в telegram-канале «Усы Куракиной».

Центр гигиены и эпидемиологии является некоммерческой организацией управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

По данным следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, главврач с сентября 2019 года по декабрь 2022 года лично и через посредников получала взятки от подчиненных. Общая сумма мзды составила 16 млн рублей (подробнее).

Следователи уже предъявили Елене Паненковой обвинение, и продолжают собирать доказательства по делу.

Елена Паненкова возглавила Центр гигиены и эпидемиологии по Рязанской области 16 апреля 2019 года (через полгода появился первый эпизод, по данным следствия! – Ред.)

До этого она в течение пяти лет занимала должность заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

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