Главврача рязанского медицинского учреждения обвинили в получении взяток на 16 млн рублей

Руководителя рязанского медучреждения обвиняют во взяточничестве. Фото: СУ СК РФ по Рязанской области.

Главврач одного из рязанских медучреждений задержана за крупную взятку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 15 февраля.

По информации следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2022 года главврач получала лично или через посредников денежные взятки от подчиненных. Общая сумма полученных недобросовестным путем денег составила 16 миллионов рублей. Взамен руководящая медучреждением давала гарантию на общее покровительство и попустительство по служебной деятельности, а также на получение премии.

В отношении руководителя бюджетного учреждения здравоохранения возбудили два уголовных дела - о получении должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размере. Злоумышленницу задержали и обвинили во взяточничестве.

Позже стало известно, что главным врачом является руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Елена Паненкова (читать подробнее).

Ранее сообщалось, что заместитель директора рязанского муниципального предприятия похитила более 1 млн рублей. Следователи УМВД возбудили уголовное дело (читать подробнее).