Заседание по уголовному делу рязанского депутата Усачева отложили. Фото: vk.com/usachev_ldpr

В четверг, 11 мая, Рязанский областной суд отложил заседание по апелляции в деле депутата Рязанской облдумы Никиты Усачева, уехавшего в зону СВО в качестве добровольца.

Советский районный суд в ноябре 2022 года признал 23-летнего депутата Никиту Усачева виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере», и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Приговор был обжалован, но на заседание по апелляции 11 мая Усачев не явился по понятной причине. За пару дней до назначенного судебного заседания Никита Усачев сообщил, что принимает участие в СВО.

Рассмотрение отложили на 1 июня.