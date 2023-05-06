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НовостиОбщество6 мая 2023 9:09

Уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области прокомментировала конфликт в Заборьевской школе

Также Анжелика Евдокимова коснулась и ситуации в рязанской школе №41
Источник:kp.ru
Конфликтные ситуации довольно часто возникают в школах.

Конфликтные ситуации довольно часто возникают в школах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала конфликтные ситуации, возникшие в школе №41 города Рязани и Заборьевской школе.

- Нужно во всем разобраться и не вешать сгоряча ярлыки, - отметила Анжелика Владимировна. - В учебных заведениях сейчас проходят проверки, по результатам которых специалисты примут решения. Руководители коллективов должны следить за психологической обстановкой и обеспечивать благоприятные условия для каждого ребенка.

Также омбудсмен подчеркнула, что в каждом случае необходимо индивидуально подходить к решению проблемы.