О мероприятиях программы празднования Дня Победы-2023 в Рязани рассказали подробнее

С музыкой, но без мероприятий с большим скоплением людей пройдет День Победы-2023 в Рязани.

Администрация Рязани еще раз опубликовала программу празднования Дня Победы. Каждое мероприятие чиновники сопроводили кратким описанием. Как сообщалось ранее, ни парада, ни шествия «Бессмертного полка» 9 мая не будет.

Утром на площади Победы состоится церемония возложения цветов к монументу Победы и Вечному огню.

На народных гуляниях «Парк Победы», которые начнутся в 11:00 в Кремлевском сквере, рязанцам обещают «концертную программу, театрализацию, фронтовую кашу и атмосферу военного времени, переданную зрителю в деталях».

На Почтовой с 13:00 будут знакомить с фронтовыми письмами рязанцев на выставке. Также на главной пешеходной улице, как и перед КДЦ «Октябрь» (там с 12:00), устроят «фронтовую поляну» с выступлениями артистов.

Концерт-воспоминание, полявая кухня, фотозона и мастер-классы дня детей ждут тех, кто с 14:00 окажется в Лесопарке во время проведения фестиваля «Победный май».

Концертные программы запланированы еще в Солотче с 15:00, Зеленом театре ЦПКиО с 17:00 и на площади перед ДК «Приокский» с 18:00. Последняя посвящена 140-летию со дня рождения композитора А.В. Александрова.

На площади Победы в 17:40 ожидается встреча батальона курсантов, прибывших с парада в Москве ,в 18:20 - выставление хора отцов и сыновей, в 18:55 - Всероссийская «Минута молчания».

В 22.00 будет праздничный фейерверочный показ. Ранее в мэрии сообщили, откуда его лучше наблюдать.