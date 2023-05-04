Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 14:01

Появился список улиц Рязани для самого удобного просмотра фейерверка на День Победы

Мэрия Рязани назвала улицы для наиболее удобного просмотра фейерверка
Источник:kp.ru
Рязанцам назвали перечень улиц для удобного просмотра фейерверка 9 мая.

Рязанцам назвали перечень улиц для удобного просмотра фейерверка 9 мая.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рязанцам назвали улицы, откуда удобнее всего можно будет наблюдать праздничный салют на День Победы 9 мая. Запланирован запуск фейерверка в 22:00.

Список улиц для наиболее удобного просмотра фейерверка и салюта:

- с Первомайского проспекта - от площади Победы до Троицкого моста;

- с улицы Дзержинского – от пересечения с Первомайском проспектом и до улицы Татарской;

- улица Типанова - до пересечения с улицей Семена Середы;

- Пожарный переулок, улицы МОГЭС, Высоковольтная, Шевченко, 2-я Железнодорожная, Ленинского Комсомола, Пушкина;

- переулок 1905 года, переулок Троллейбусный;

- проезд Завражнова.

Ранее появилась полная программа празднования Дня Победы в Рязани 9 мая 2023 года: встреча курсантов-десантников с парада в Москве и фейерверки (читать подробнее).