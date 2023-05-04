Рязанцам назвали перечень улиц для удобного просмотра фейерверка 9 мая.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Рязанцам назвали улицы, откуда удобнее всего можно будет наблюдать праздничный салют на День Победы 9 мая. Запланирован запуск фейерверка в 22:00.
Список улиц для наиболее удобного просмотра фейерверка и салюта:
- с Первомайского проспекта - от площади Победы до Троицкого моста;
- с улицы Дзержинского – от пересечения с Первомайском проспектом и до улицы Татарской;
- улица Типанова - до пересечения с улицей Семена Середы;
- Пожарный переулок, улицы МОГЭС, Высоковольтная, Шевченко, 2-я Железнодорожная, Ленинского Комсомола, Пушкина;
- переулок 1905 года, переулок Троллейбусный;
- проезд Завражнова.
Ранее появилась полная программа празднования Дня Победы в Рязани 9 мая 2023 года: встреча курсантов-десантников с парада в Москве и фейерверки (читать подробнее).