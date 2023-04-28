Афиша Дня Победы-2023 в Рязани опубликована без парада

Шествие подразделений Рязанского территориального гарнизона в итоге не включено в программу праздника.

Администрация Рязани опубликовала программу празднования в честь Дня Победы-2023. В афишу вошли 11 основных мероприятий, и среди них нет шествия подразделений Рязанского территориального гарнизона, хотя ранее его анонсировали. То есть парада на 9 мая не будет.

До этого стало известно об отмене шествия участников акции «Бессмертный полк». Объяснили такое решение соображениями безопасности.

Празднества пройдут на восьми площадках. Среди них Кремлевский сквер, где с 11:00 до 18:00 запланированы народные гуляния «Парк Победы».В Лесопарке в 14:00 начнется патриотический фестиваль «Победный май», а в ЦПКиО (Зеленый театр) в 17:00 - фестиваль «Песни Победы». На площади Победы мероприятия пройдут вечером и начнутся а 17:40 - со встречи батальона курсантов РВВДКУ по возвращении с парада в Москве.

Последний пункт программы - фейерверочный показ в 22:00.