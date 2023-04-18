Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 13:04

«Бессмертный полк» по Рязани не пройдет из соображений безопасности

Вместо шествия предложат альтернативные форматы акции
Источник:kp.ru
В Рязани отменено шествие «Бессмертного полка» на 9 мая.

В Рязани отменено шествие «Бессмертного полка» на 9 мая.

Как и по всей России, в Рязани отменено шествие «Бессмертного полка» на День Победы, 9 мая. Речь идет именно о привычном, очном формате.

Изначально объявление сделали организаторы памятной акции на федеральном уровне, а теперь его ретранслировали местный актив и органы власти:

«Такое решение приняли в целях обеспечения безопасности. Подробнее о форматах участия в памятной акции расскажем позже», - сообщает региональный комитет по делам молодежи.