«Бессмертный полк» по Рязани не пройдет из соображений безопасности

В Рязани отменено шествие «Бессмертного полка» на 9 мая.

Как и по всей России, в Рязани отменено шествие «Бессмертного полка» на День Победы, 9 мая. Речь идет именно о привычном, очном формате.

Изначально объявление сделали организаторы памятной акции на федеральном уровне, а теперь его ретранслировали местный актив и органы власти:

«Такое решение приняли в целях обеспечения безопасности. Подробнее о форматах участия в памятной акции расскажем позже», - сообщает региональный комитет по делам молодежи.