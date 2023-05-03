Бастрыкин распорядился повторно возбудить уголовное дело о действиях рязанской УК

Глава СК России Бастрыкин отреагировал на повторное обращение рязанцев к президенту по поводу действий коммунальщиков.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области заново возбудить уголовное дело о действиях местных коммунальщиков. Произошло это после повторного обращения жильцов дома 15к2 по Касимовскому шосе к президенту Владимиру Путину.

Рязанцы пожаловались на управляющую компанию «РязаньКомфортСервис», которая, по их словам, перехватила управление домом у товарищества собственников жилья преступным способом - посредством подделки протоколов общего собрания собственников (читать подробнее).

Более того, в новом видео заявители предположили, что «имеется коррупционная составляющая» между ГЖИ и УК при бездействии органов прокуратуры. Однако последняя предприняла вполне конкретное действие - признала незаконным постановление о возбуждении предыдущего уголовного дела по статье «Халатность» (читать подробнее).

По данным информационного центра СК России, данное решение обжалуется вышестоящему прокурору. Параллельно руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину поручено вновь начать уголовное расследование, ход которого поставят на контроль в центральном аппарате ведомства.