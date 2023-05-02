«Имеется коррупционная связь». Жильцы дома на Касимовском шоссе в Рязани вынуждены снова обратиться к президенту

Жители дома на Касимовском шоссе в городе Рязани обратились к президенту России.

Жители дома №15 корпус 2 по Касимовскому шоссе вновь записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Рязанцы просят главу государства отправить в Рязань команду из специалистов СК, МВД, прокуратуры.

«Вынуждены повторно обратиться к вам за защитой наших прав. После первого обращения к вам, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в отношении неустановленных лиц Государственной жилищной инспекции Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Но через пять дней зампрокурора Советского района Рязани постановление о возбуждении признал незаконным, обосновав это тем, что возбудили дело в отношении неустановленного лица», - говорится в обращении.

Жильцы предполагают, что имеется коррупционная составляющая между ГЖИ и управляющей компанией «РязаньКомфортСервис» при бездействии органов прокуратуры.

«Только независимая команда специалистов сможет изменить ситуацию, разрушить коррупционные связи», - уверены жильцы.

По словам авторов обращения, собственников квартир, коммунальщики перехватили управление домом у товарищества собственников жилья, работавшего по адресу с 2009 года. Для этого УК в августе 2022 года якобы подделала протоколы общего собрания собственников (читать подробнее).