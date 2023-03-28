Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о действиях рязанской УК

Бастрыкин поручил рязанскому СК возбудить уголовное дело о действиях рязанской управляющей компании.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Рязанской области возбудить уголовное дело по обращению жильцов дома 15к2 на Касимовском шоссе в Рязани. Они пожаловались на действия управляющей компании «РязаньКомфортСервис».

По словам авторов обращения, собственников квартир, коммунальщики перехватили управление домом у товарищества собственников жилья, работавшего по адресу с 2009 года. Для этого УК в августе 2022 года якобы подделала протоколы общего собрания собственников.

«Несмотря на обращение в различные инстанции, ситуация не изменилась, виновные лица к ответственности не привлечены», - отметили в Информационном центре СК России, цитируя жильцов.

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин должен будет представить в Москву доклад: один - о предварительных результатах следственных действий, второй - о результатах расследования по его окончании.